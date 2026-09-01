Ex-Weltmeisterin freut sich über Nachwuchs: „Unsere Herzen sind voller Liebe“

Nach ihrem Rücktritt vor sieben Jahren ist es in der Öffentlichkeit ruhig geworden um Gabriela Soukalova. Doch privat tat sich beim einstigen Biathlon-Star einiges. 2020 ließ sich die Tschechin nach vier Jahren Ehe von Badmintonspieler Petr Koukal scheiden, nur ein Jahr später bekam sie mit ihrem neuen Partner Milos Kaderabek mit Tochter Izabela ihr erstes Kind.

Jetzt gab das Paar wieder erfreuliche Nachrichten bekannt. Vor ein paar Tagen wurden sie zum zweiten Mal Eltern. „Unsere Herzen sind voller Liebe. Mit riesiger Freude stellen wir euch unsere Gloria Gabriela vor. Wir sind unglaublich glücklich, dass alles gut gegangen ist und wir sie endlich in unsere Arme schließen können. Willkommen auf der Welt, unser kleines Mädchen“, schrieb Soukalova auf Instagram.