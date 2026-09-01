Wie unabhängig ist die Justiz?

Allein gegen Fachleute und Opposition: Die Probleme der Koalition mit der Justizreform

Justitia, Göttin der Gerechtigkeit, im Wiener Justizpalast: Nach den vielen ablehnenden Stellungnahmen ist offen, wie es mit den Plänen der Dreierkoalition für eine neue Bundesstaatsanwaltschaft weitergeht.
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Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Eine neue Bundesstaatsanwaltschaft soll den Anschein von Polit-Justiz verringern und der Bundesregierung ein Erfolgserlebnis liefern. Eine Umsetzung der Pläne scheint aber nicht in Sicht.

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