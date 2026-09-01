Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats August
Wir suchen das Tor des Monats August! Diesmal stehen gleich fünf wunderschöne Treffer zur Auswahl. Ümit Ünlü (FC Vomp), Bujar Miftari (SR Oberlangkampfen), Tobias Eberharter (SK Hippach), Paul Heel (SC Schwaz) und Denis Tomic (SV Absam) ließen die Herzen der Fußballfans höher schlagen.
Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 2. August, um 12.00 Uhr.
1 | Ümit Ünlü, FC Vomp
Beim 4:0 zum Liga-Auftakt gegen den FC Tux in der 1. Gebietsliga Mitte-Ost gelang Ümit Ünlü dieser Sahnetreffer:
2 | Bujar Miftari, SR Oberlangkampfen
Beim 4:1-Sieg in Kössen sorgte Oberlangkampfen-Routinier Bujar Miftari mit einem akrobatischen Fallrückziehertor für einen Gänsehaut-Moment:
3 | Tobias Eberharter, SK Hippach
Mit seinem gefühlvollen Schlenzer schrieb Tobias Eberharter beim Heimsieg des SK Hippach gegen Breitenbach (2. medalp Landesliga Ost) an:
Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal
Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen.
4 | Paul Heel, SC Schwaz
Beim Schützenfest im Cup gegen den SVI krönte Paul Heel seine überragende Leistung mit diesem Traumtor:
5 | Denis Tomic, SV Absam
Ein kurzer Blick, ein Schuss, Tor! Denis Tomic versuchte im tt.com-Tiroler-Liga-Spiel gegen Münster sein Glück aus der eigenen Hälfte und traf sehenswert aus fast 70 Metern:
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