Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats August

Wir suchen das Tor des Monats August! Diesmal stehen gleich fünf wunderschöne Treffer zur Auswahl. Ümit Ünlü (FC Vomp), Bujar Miftari (SR Oberlangkampfen), Tobias Eberharter (SK Hippach), Paul Heel (SC Schwaz) und Denis Tomic (SV Absam) ließen die Herzen der Fußballfans höher schlagen.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 2. August, um 12.00 Uhr.

1 | Ümit Ünlü, FC Vomp

Beim 4:0 zum Liga-Auftakt gegen den FC Tux in der 1. Gebietsliga Mitte-Ost gelang Ümit Ünlü dieser Sahnetreffer:

2 | Bujar Miftari, SR Oberlangkampfen

Beim 4:1-Sieg in Kössen sorgte Oberlangkampfen-Routinier Bujar Miftari mit einem akrobatischen Fallrückziehertor für einen Gänsehaut-Moment:

3 | Tobias Eberharter, SK Hippach

Mit seinem gefühlvollen Schlenzer schrieb Tobias Eberharter beim Heimsieg des SK Hippach gegen Breitenbach (2. medalp Landesliga Ost) an:

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4 | Paul Heel, SC Schwaz

Beim Schützenfest im Cup gegen den SVI krönte Paul Heel seine überragende Leistung mit diesem Traumtor:

5 | Denis Tomic, SV Absam