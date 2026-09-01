Tanken und Heizen teurer: Inflation zieht im August wieder an

Das Leben in Österreich hat sich im August erneut verteuert. Angetrieben von steigenden Energiepreisen kletterte die Inflationsrate laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent. Im Vormonat Juli hatte die Teuerung noch bei 2,8 Prozent gelegen.

Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent. Steigende Preise bei Treibstoffen und Heizöl schoben die Inflation wieder an. Daneben bleiben Dienstleistungen ein starker Inflationstreiber. Die seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel sorgt dagegen weiter für etwas gedämpfte Lebensmittelpreise.

Zum Vormonat Juli erhöhte sich die Inflation laut der vorläufigen Schätzung um 0,6 Prozent, so die Statistik Austria.

Energie und Dienstleistungen als Inflationstreiber

Energie wurde im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10 Prozent teurer, geht aus der Aussendung der Statistik hervor. Dienstleistungen verzeichneten ein Plus von 4,3 Prozent, fallen aber für die Teuerung deutlich stärker ins Gewicht und waren daher der wichtigste Treiber. In der Kategorie Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol fiel der Anstieg mit 0,2 Prozent deutlich geringer aus. Grund ist die seit Anfang Juli geltende Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel. Industriegüter wurden im August um 0,5 Prozent teurer.