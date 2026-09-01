Mordverdacht in Klagenfurter Gefängnis: 19-jähriger Häftling tot aufgefunden
Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ist in den frühen Morgenstunden tot in einem Zwei-Personen-Haftraum aufgefunden worden. Er dürfte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Das gab das Justizministerium am Dienstagvormittag bekannt. Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen. „Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes aufgenommen“, teilte das Justizministerium mit.
Der Notarzt sowie die örtlich zuständige Polizei befänden sich vor Ort, hieß es. Der Amtsarzt sei verständigt worden. Der 19-Jährige war auf der Jugendabteilung der JA Klagenfurt untergebracht.
Zu den näheren Tatumständen hielt sich das Ministerium im Hinblick auf die angelaufenen Ermittlungen vorerst bedeckt. „Der Fall wird selbstverständlich vollständig – auch intern – aufgeklärt werden. Unser tiefes Mitgefühl gehört den Angehörigen des Opfers“, meinte eine Sprecherin gegenüber der APA. (APA)