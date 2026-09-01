Mordverdacht in Klagenfurter Gefängnis: 19-jähriger Häftling tot aufgefunden

Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ist in den frühen Morgenstunden tot in einem Zwei-Personen-Haftraum aufgefunden worden. Er dürfte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Das gab das Justizministerium am Dienstagvormittag bekannt. Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen. „Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes aufgenommen“, teilte das Justizministerium mit.

Der Notarzt sowie die örtlich zuständige Polizei befänden sich vor Ort, hieß es. Der Amtsarzt sei verständigt worden. Der 19-Jährige war auf der Jugendabteilung der JA Klagenfurt untergebracht.