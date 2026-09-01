Regionales Handwerk und Kulinarik: Vitalpinum lädt zum Markt nach Assling ein
Am Samstag, 5. September, öffnet das Vitalpinum in Assling seine Tore. Von 10 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher regionale Handwerkskunst sehen und kulinarische Köstlichkeiten genießen. Der Eintritt zum Genuss- und Handwerkskunstmarkt ist frei.
Assling – Am 5. September verwandelt sich der Garten des Vitalpinum in einen Treffpunkt für Genuss, regionales Handwerk und kreative Ideen. Beim Genuss- und Handwerkskunstmarkt präsentieren zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller ihre liebevoll gefertigten Produkte und kulinarischen Spezialitäten.
Die Bandbreite reicht von kunstvollem Glasschmuck über dekorative Elemente aus Holz und Metall bis hin zu handbemalten Tellern, Billetts, selbstgenähten Unikaten und vielen weiteren kreativen Besonderheiten. Der Markt bietet damit die Gelegenheit, einzigartige Stücke zu entdecken und direkt mit den Herstellerinnen und Herstellern ins Gespräch zu kommen.
Auch Genießerinnen und Genießer kommen auf ihre Kosten: Das kulinarische Angebot spannt einen Bogen von veganen Speisen bis zur traditionellen Hausmannskost und lädt zum Verweilen und Probieren ein. Der Eintritt ist frei.
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