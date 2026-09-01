Fotos für den guten Zweck: Ausstellung hilft Trauerwerkstatt Osttirol

Der Osttiroler Fotograf Günter Bauernfeind stellt seine Werke für eine Benefizausstellung in Sillian zur Verfügung. Der Erlös aus Bilderverkauf, Verlosung und Versteigerung kommt der Trauerwerkstatt Osttirol zugute. Sie begleitet Menschen in Trauersituationen kostenlos.

Sillian – „Flüssigkeiten und mehr“ heißt die Ausstellung des Osttiroler Fotografen Günter Bauernfeind, die am 10. September 2026 um 19 Uhr im Belmonte Hotel Sillian mit einer Vernissage eröffnet wird. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die fotografischen Arbeiten. Die Ausstellung soll vor allem auf die Arbeit der Trauerwerkstatt Osttirol aufmerksam machen und diese finanziell unterstützen.

Günther Bauernfeind. © Bauernfeind

Für Günter Bauernfeind ist soziales Engagement seit vielen Jahren eng mit seiner Fotografie verbunden. Im Laufe seines Schaffens haben sich zahlreiche Ausstellungsbilder angesammelt. Anstatt sie aus Platzgründen zu vernichten, entstand der Wunsch, ihnen einen neuen Sinn zu geben und damit Menschen zu unterstützen.

Auf die Trauerwerkstatt Osttirol wurde Bauernfeind durch eine Kalenderaktion von Brunner Images und dem Fotoclub Lienz aufmerksam. Die Arbeit der Initiative überzeugte ihn.

Kostenlose Begleitung in einer schwierigen Lebensphase

Die Trauerwerkstatt Osttirol, gegründet von Alberta Sturm-Frauenschuh und Barbara Kunzer, begleitet Menschen in Trauersituationen und bietet ihnen Raum für ihre ganz persönliche Form der Trauer. Zuhören, da sein und auf die individuelle Situation eingehen, stehen dabei im Mittelpunkt. Denn jeder Mensch trauert anders und bringt seine eigene Geschichte und seine eigenen Bedürfnisse mit.

Alberta Sturm-Frauenschuh (l.) und Barbara Kunzer. © martinlugger.com

Ein wesentlicher Grundsatz der Trauerwerkstatt ist, dass diese Unterstützung kostenlos angeboten wird. Genau dabei helfen die Einnahmen aus der Benefizausstellung. Die Spendengelder fließen nahezu vollständig zurück in die konkrete Arbeit mit den betreuten Menschen.

Ausstellung, Verlosung und Versteigerung für den guten Zweck

Die Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Benefizausstellung „Flüssigkeiten und mehr“ eine Auswahl aus Günter Bauernfeinds Schaffen. Seine Arbeiten halten flüchtige Augenblicke fest und zeigen insbesondere Wasser, Licht und Natur aus ungewöhnlichen Perspektiven.

© Bauernfeind

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Trauerwerkstatt Osttirol zu unterstützen:

durch den Erwerb der Bilder,

durch eine Ersteigerung von 2 Fotografien bei der Finissage

sowie durch die Teilnahme an der Verlosung von 3 Bildern.

Der Reinerlös geht an die Trauerwerkstatt Osttirol. Zusätzlich spendet auch das Belmonte Tirol zehn Prozent aller Einnahmen, welche während der Vernissage und Finissage erzielt werden.

Vernissage: Donnerstag, 10. September 2026, 19 Uhr, Belmonte Tirol – Boutique Hotel in Sillian