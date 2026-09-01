Historische Kulisse trifft Filmmusik: Kammerchor vokalissimo und AbsolutSax in Aguntum

Am Samstag, den 12. September 2026 gestaltet der Kammerchor vokalissimo Lienz gemeinsam mit der Gruppe AbsolutSax ein Konzert im Atriumhaus des Archäologischen Parks Aguntum. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Dölsach – Die antike Kulisse Aguntums bildet den Rahmen für einen Abend, der ganz im Zeichen von Film und Fernsehen steht. Unter freiem Himmel verschmelzen Chor- und Saxophonklänge zu einem besonderen Hörerlebnis. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Museum statt.

Von gefühlvollen Balladen über bekannte Titelsongs bis hin zu Klassikern der Filmmusik ist für Abwechslung gesorgt. Dabei treffen die Stimmen des Chores auf den charakteristischen Sound des Saxophonensembles. Mal kraftvoll und rhythmisch, mal zart und schwebend entstehen Klangfarben, die Erinnerungen an unvergessliche Leinwandmomente wachrufen.

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