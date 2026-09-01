Renaissance einer Sterzinger Institution: Schwarzer Adler
Am Sterzinger Stadtplatz erwacht der Schwarze Adler zu neuem Leben. Jahrhundertealte Gemäuer, modernes Design und eine Vision, die klassisches Hotellerie-Denken hinter sich lässt. Reisewohnen wird hier neu definiert.
Alle Wohneinheiten im Schwarzen Adler verbinden Qualität, Ästhetik und Erholung. Ausgewählte Architekturelemente und hochwertige, zeitlose Materialien bewahren den historischen Kern. Ein Bike-Room, das Ski-Depot, eine hausinterne Laundry und die Parkplätze am Haus bieten praktischen Komfort.
Die vier Zimmer überraschen mit Komfort und Ausstattung. Die 24 Studios verfügen zusätzlich über eine voll ausgestattete Küche, einige auch über Sauna und Balkon. Rückzugsorte, die zum Durchatmen, Ankommen und Sein einladen.
Ein Spa in der Stadt
Der Wellness Space? Minimalistisch in der Form, maximal im Erlebnis. Die finnische Sauna im Glaskubus erwärmt den Körper, das Dampfbad beruhigt den Geist. Im Relax Space laden Designerliegen zur Ruhe ein, klare Linien lenken die Gedanken nach innen. Edle Materialien – Naturstein, heimisches Holz, gebürstetes Metall – schaffen ein Gefühl exklusiver Geborgenheit.
Im Schwarzen Adler wird Familie als Gemeinschaft mit individuellen Bedürfnissen gefeiert. Kinder und Teenager genießen Urlaub nach ihren Wünschen, Eltern die Freiheit eines durchdachten Raumkonzepts, das Platz für alle bietet. Der Charakter des Hauses: entspannt, authentisch, verbunden.
Essen wird zum Erlebnis
Die kulinarische Handschrift des Italian Restaurants ist unverkennbar: alpine Bodenständigkeit mit mediterraner Finesse. Hier wird Essen zum Erlebnis – in bester Gesellschaft von Familie und Freunden.
Im Winter locken Skipisten, im Sommer starten Wander- und Biketouren direkt vor dem Haus. Kulturliebhaber entdecken die Schätze der mittelalterlichen Fuggerstadt, Shoppingfans kommen ebenso auf ihre Kosten.
Der Schwarze Adler verbindet alpine Tradition mit einem mutigen, zeitgemäßen Konzept – eine Destination für alle, die Authentisches und Außergewöhnliches suchen.
Kontakt
Hotel Schwarzer Adler
Stadtplatz 1, 39049 Sterzing, Italien
Tel.: +39 0472 628162