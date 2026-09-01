Renaissance einer Sterzinger Institution: Schwarzer Adler

Am Sterzinger Stadtplatz erwacht der Schwarze Adler zu neuem Leben. Jahrhundertealte Gemäuer, modernes Design und eine Vision, die klassisches Hotellerie-Denken hinter sich lässt. Reisewohnen wird hier neu definiert.

Alle Wohneinheiten im Schwarzen Adler verbinden Qualität, Ästhetik und Er­holung. Ausgewählte Architektur­elemente und hochwertige, zeitlose Materialien bewahren den histori­schen Kern. Ein Bike-Room, das Ski-Depot, eine hausinterne Laundry und die Parkplätze am Haus bieten praktischen Komfort.

Die vier Zim­mer überraschen mit Komfort und Ausstattung. Die 24 Studios verfü­gen zusätzlich über eine voll aus­gestattete Küche, einige auch über Sauna und Balkon. Rückzugsorte, die zum Durchatmen, Ankommen und Sein einladen.

Ein Spa in der Stadt

Der Wellness Space? Minimalis­tisch in der Form, maximal im Er­lebnis. Die finnische Sauna im Glas­kubus erwärmt den Körper, das Dampfbad beruhigt den Geist. Im Relax Space laden Designerliegen zur Ruhe ein, klare Linien lenken die Gedanken nach innen. Edle Ma­terialien – Naturstein, heimisches Holz, gebürstetes Metall – schaffen ein Gefühl exklusiver Geborgenheit.

Im Schwarzen Adler wird Familie als Gemeinschaft mit individuellen Bedürfnissen gefeiert. Kinder und Teenager genießen Urlaub nach ih­ren Wünschen, Eltern die Freiheit eines durchdachten Raumkonzepts, das Platz für alle bietet. Der Charak­ter des Hauses: entspannt, authen­tisch, verbunden.

Essen wird zum Erlebnis

© CS Creative Studios

Die kulinarische Handschrift des Italian Restaurants ist unverkenn­bar: alpine Bodenständigkeit mit mediterraner Finesse. Hier wird Es­sen zum Erlebnis – in bester Gesell­schaft von Familie und Freunden.

Im Winter locken Skipisten, im Sommer starten Wan­der- und Biketouren direkt vor dem Haus. Kulturliebhaber entdecken die Schätze der mittelalterlichen Fuggerstadt, Shoppingfans kommen ebenso auf ihre Kosten.

Der Schwarze Adler verbindet al­pine Tradition mit einem mutigen, zeitgemäßen Konzept – eine Desti­nation für alle, die Authentisches und Außergewöhnliches suchen.