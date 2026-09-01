Familiensonntag in Aguntum: So schmückten sich die alten Römer und Römerinnen
Einmal im Monat veranstaltet das Museum Aguntum einen Familiensonntag. An diesen Nachmittagen haben Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, in römisches Handwerk einzutauchen.
Dölsach – Der Familiensonntag in Aguntum führt zurück in die Zeit der alten Römer und zeigt, wie die Menschen damals Handwerk betrieben. Beim Familiensonntag am 6. September (von 14 bis 16 Uhr) geht es um Schmuck. Im Schmuckworkshop von Roberta Smischek knüpfen wir gemeinsam ein buntes Armband aus Glas- und Tonperlen nach römischen Vorbild. Die Glasperlen sind aus Muranoglas handgemacht und schauen aus wie Glasperlen vor 2000 Jahren.
Nebenbei erzählt Roberta Smischek spielerische Details über das Leben der Kinder in römischer Zeit, und gemeinsam werden wir uns Schmuckstücke im Museum ansehen, wie sie Römerinnen in Aguntum getragen haben.
Kosten: € 9,– (Erwachsene) € 7,– (Kinder) inkl. Material
Anmeldung erforderlich unter office@aguntum.at oder 04852 61550 (bis Freitag, 4. September 2026, 12 Uhr).
Kommentare