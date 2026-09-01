Familiensonntag in Aguntum: So schmückten sich die alten Römer und Römerinnen

Einmal im Monat veranstaltet das Museum Aguntum einen Familiensonntag. An diesen Nachmittagen haben Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, in römisches Handwerk einzutauchen.

Dölsach – Der Familiensonntag in Aguntum führt zurück in die Zeit der alten Römer und zeigt, wie die Menschen damals Handwerk betrieben. Beim Familiensonntag am 6. September (von 14 bis 16 Uhr) geht es um Schmuck. Im Schmuckworkshop von Roberta Smischek knüpfen wir gemeinsam ein buntes Armband aus Glas- und Tonperlen nach römischen Vorbild. Die Glasperlen sind aus Muranoglas handgemacht und schauen aus wie Glasperlen vor 2000 Jahren.