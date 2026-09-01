Erfolg überrascht sogar Gründer
Wo der Durst nach alternativer Musik gestillt wird: Neuer Club in Lienz ist ein voller Erfolg
Der gebürtige Innsbrucker Christoph Buchberger und Ehefrau Sabine stecken Elan und Freizeit in ihr neues Musiklokal in Lienz.
© Oblasser
Vor nicht einmal einem Jahr eröffneten der Verein „Mukl – Musik und Kultur Lienz“ das gleichnamige Veranstaltungslokal am Lienzer Bahnhof. Nicht nur das Publikum liebt das Musikprogramm: Auch Bands reißen sich um einen Auftritt. Mukl will zu gleichen Teilen Künstlerinnen und Künstler präsentieren.
Kommentare