Von Daumnidei bis Trüffel: KITZ Kulinarik feierte regionale und internationale Köstlichkeiten

Kitzbühels Innenstadt wurde Ende August zur Genussbühne. Das dreitägige KITZ Kulinarik Festival zog tausende Besucher an. Regionale Produzenten und Gastronomen präsentierten vielfältige Spezialitäten und eröffneten damit den Genussherbst.

Kitzbühel – Kitzbühel Tourismus eröffnete 2026 den Genussherbst erneut mit KITZ Kulinarik. Die Veranstaltung betont Regionalität, Qualität und Gastfreundschaft. Eingebettet in die Altstadtkulisse und begleitet von Live-Musik, hat sich das Format seit 2019 etabliert.

Lokale Schmankerl

Vom 27. bis 29. August verwöhnten regionale Partner die Besucher. Rund 15 Genuss-Stationen boten über 30 Gerichte an. Der Fokus lag auf regionalen und saisonalen Produkten. Serviert wurden beispielsweise Eierschwammerlgulasch, Gamslasagne und Wiener Schnitzel. Auch Tiroler Klassiker wie Daumnidei, Kaspressknödel und Buchteln konnten verkostet werden.

Für Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser ist Kulinarik ein wichtiger Strategiepunkt. Sie sagte: „Kulinarische Köstlichkeiten unserer regionalen Betriebe, eingebettet in das Ambiente der über 750 Jahre alten Innenstadt – das sind die Zutaten, die KITZ Kulinarik ausmachen. Nicht umsonst nimmt das Thema Kulinarik einen Stellenwert in unserem Markenbildungsprozess ein. Freut uns, dass wir auch in diesem Jahr als Green Event Tirol ausgezeichnet wurden.“

Auszeichnung als Green Event

Die KITZ Kulinarik erhielt 2026 zum dritten Mal die Auszeichnung als Green Event Tirol. Das Konzept setzt auf kurze Lieferwege und biologische Zutaten. Zudem werden Mehrweg- und kompostierbares Geschirr genutzt. Plastik vermeiden die Veranstalter konsequent.

Der Auftakt des Festivals erfolgte mit der letzten PURA VIDA Veranstaltung des Sommers. Am Donnerstag, 27. August, boten Sommernächte ein vielseitiges Programm. Es gab Mitmach-Stationen von Vereinen, Yoga im Park und ein Kinderprogramm. Diese Verbindung beider Events erwies sich als gelungener Start.

KITZ Kulinarik x Piemont