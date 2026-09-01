NS-Wiederbetätigung? Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner nahm Diversion an

Die Staatsanwaltschaft Wien hatte seit 2022 gegen den Schwiegersohn von Richard Lugner ermittelt. SPÖ, Grüne und NEOS in Wien fordern Konsequenzen.

Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat gegen den Wiener FPÖ-Landtagsabgeordneten Leo Lugner seit 2022 wegen NS-Wiederbetätigung ermittelt. Das zeigen Recherchen des Standard. Das Verfahren endete mit einer Diversion. Die Behörde habe dem Politiker das Angebot gemacht, dieser habe angenommen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Lugner ist der Schwiegersohn des vor zwei Jahren verstorbenen Bauunternehmers Richard Lugner. Die Ermittler sahen in Chats den Tatbestand der Wiederbetätigung als erfüllt an. Im Zuge der Ermittlungen wurden eine Hausdurchsuchung und Chatauswertungen durchgeführt.

SPÖ, Grüne und NEOS empört

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist empört. „Nationalsozialistisches Gedankengut, Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit haben in unserer demokratischen Gesellschaft keinen Platz“, sagte er in einer Aussendung. Die Vorwürfe gegen Lugner müssten vollständig aufgeklärt werden.