Rücktritt vom Rücktritt: Doppel-Olympiasieger setzt seine Karriere überraschend fort

Wien – Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl setzt seine Snowboard-Karriere nun doch fort. Der 40-Jährige hatte nach dem Triumph bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien eigentlich eine Radsport-Karriere angepeilt und von einem Olympia-Start im Cyclocross geträumt. „Über den Sommer sind allerdings einige Dinge passiert, die so nicht vorhersehbar waren. Dazu hat sich das Gefühl extrem verstärkt, dass ich ganz einfach ein Snowboarder bin, der gerne Rad fährt“, erklärte Karl.

Der fünffache Weltmeister ergänzte, dass sich auch sein Blick auf das professionelle Snowboarden verändert habe. „Ich betreibe das Snowboarden schon 30 Jahre, da sind viele Dinge vermeintlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die jüngsten Erfahrungen haben mir aber gezeigt, dass man nichts als gegeben voraussetzen darf. Ich habe wieder zu schätzen gelernt, welch große Unterstützung ich über all die Jahre erhalten habe, die alles andere als selbstverständlich ist.“