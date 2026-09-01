Tiroler Silberpfad Trophy 2026: vier Distanzen, ein gemeinsames Erlebnis

open_in_full © Simon Köchler © Mia Maria Knoll © Daniel Kilian

Am 19. September wird die historische Schwazer Altstadt zum Treffpunkt für Trailrunning Fans aus nah und fern. Von hier aus startet ein Event, das Sport, Natur und die besondere Atmosphäre der Silberregion Karwendel miteinander verbindet.

Die Läufer können zwischen vier Distanzen wählen:

TST 11K: 11 km, 600 Hm, Start 10.30 Uhr: Die neue Distanz 2026 – ein kompakter Einstieg in das Trailrunning mit echtem alpinem Charakter und die Einladung, den Trailsport zu erleben. Diese Distanz ist geprägt von schmalen Pfaden und besonderen Ausblicken über die Silberregion Karwendel.

TST 23K: 23 km, 1.400 Hm, Start 9.30 Uhr, 1 ITRA-Punkt: Die Läufer*innen erwartet ein anspruchsvolles Höhenprofil mit technischen Wegen und atemberaubenden Höhenlagen in den Tuxer Voralpen.

TST 42K: 42 km, 2.700 Hm, Start 8.30 Uhr , 2 ITRA-Punkte: Die Marathondistanz führt über das – zum schönsten Platz Tirols gekürte – Kellerjoch mit Panoramablick über das gesamte Inntal. Steile Anstiege und abwechslungsreiche Wege über Wurzeln und Stein – und am Ziel zwei verdiente ITRA-Punkte.

TST 86K: 86 km, 3.500 Hm, Start 4 Uhr, 4 ITRA-Punkte – die härteste Distanz: Die Ultra-Strecke verbindet alle zwölf Gemeinden der Silberregion entlang des Tiroler Silberpfads – Cut Off Zeit muss bis 16 Uhr an der Labestation Kolsassberg erfolgen.

Der Start um 4 Uhr morgens bietet die schönsten Ausblicke zum Sonnenaufgang und am Ende einen Zieleinlauf, den die Läufer*innen ein Leben lang nicht vergessen.

Restplätze für 11K und 86K

Während die Startplätze für den 23K und 42K bereits ausverkauft sind, gibt es für den 11K und den 86K noch verfügbare Plätze. Sollten Teilnehmer*innen verhindert sein, können sie ihren Startplatz über die Restplatzbörse auf time2win an eine andere Person weitergeben.

Inspiration von der Elite

Ein besonderes Highlight erwartet die Besuchenden bereits am Freitag, 18. September um 17:30 Uhr: Die erfolgreiche Trailrunnerin Rosanna Buchauer gibt, im Rahmen der Startnummernausgabe, einen Vortrag über mentale Stärke als Erfolgsfaktor und wie man mit Krisen und Tiefs am Berg und im Rennen umgeht. Die deutsche Trail- und Ultraläuferin, die in Innsbruck lebt, zählt zu den erfolgreichsten Athletinnen der internationalen Ultra-Trail-Szene.

Trailrunning hautnah erleben

Zuschauer*innen sind herzlich eingeladen, die Tiroler Silberpfad Trophy mitzuerleben. Entlang der Strecke und insbesondere im Start- und Zielbereich können sie die Läufer*innen anfeuern und die besondere Atmosphäre des Trailrunning-Events in Schwaz erleben. Es ist als Green Event Basic zertifiziert – die Anreise per Bahn oder Bus ist bequem möglich, der Bahnhof Schwaz liegt nur zehn Gehminuten vom Startbereich entfernt.

Nach der Trophy ist vor der Trophy: Die nächste Tiroler Silberpfad Trophy findet am 18. September 2027 statt.

Die Anmeldung startet am 29. November 2026. Also gleich Termin vormerken!

Weitere Infos unter www.tiroler-silberpfad-trophy.com