Mayrhofen Ultraks Zillertal: 2000 Trailrunner laufen ab Freitag durch die Bergwelt

Mayrhofen wird am 4. und 5. September 2026 zum Trailrunning-Zentrum. Die achten Mayrhofen Ultraks Zillertal erwarten rund 2.000 Läufer. Sieben Strecken zwischen 7 und 107 Kilometern fordern erfahrene Trailrunner und Einsteiger. Die Nachfrage ist groß; es gibt nur noch wenige Restplätze.

Mayrhofen wird am 4. und 5. September zum Trailrunning-Zentrum. Die achten Mayrhofen Ultraks Zillertal erwarten rund 2.000 Läufer. Sieben Strecken zwischen 7 und 107 Kilometern fordern erfahrene Trailrunner und Einsteiger. Die Nachfrage ist groß. „Es gibt nur noch wenige Restplätze“, informiert Andreas Lackner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach.

Der Freitag startet mit der Sport Expo und DJ-Musik in der Ultraks Zone im Ortszentrum Mayrhofen. Um 17 Uhr fällt der Startschuss für den Z101. Diese Strecke führt als längster und anspruchsvollster Kurs über 107 km und 7600 Höhenmeter durch die Zillertaler Bergwelt und auf das Schönbichler Horn (3123 m) als höchsten Punkt.

Fanzone bei der Penkenbahn-Bergstation

Um 17.15 Uhr startet der Nachwuchs beim Sparefroh Mini-Ultraks. Kinder und Jugendliche sammeln dort erste Wettkampferfahrung rund ums Ortszentrum Mayrhofen.

Der Renntag beginnt am Samstag um 5.30 Uhr mit dem Start des TUX070 in Hintertux. Um 7 Uhr folgt der RK50, um 8.30 Uhr der MUZ30. Das Mountopolis Vertical beginnt um 10 Uhr. Die Strecke führt über 8,5 Kilometer und 1.250 Höhenmeter vom Ortszentrum zur Penkenbahn-Bergstation. Um 10.15 Uhr starten der MUZ14 und der Sprint.

An der Bergstation der Penkenbahn, an der mehrere der Strecken vorbeiführen, gibt es eine FanZone. Besucher verfolgen dort die Zieleinläufe des Mountopolis Vertical. Auch die vorbeiführenden Strecken von MUZ30, RK50 und TUX070 sind zu sehen. DJ-Musik und Verpflegung sorgen für Unterhaltung. Zuschauer gelangen mit einem ermäßigten Mayrhofen Ultraks FanTicket zur Penkenbahn-Bergstation.

Start und Ziel im Mayrhofner Ortszentrum

Die Ultraks Zone im Ortszentrum Mayrhofen bleibt der zentrale Treffpunkt. Dort sind Start- und Zielbereich, Sport Expo und das Rahmenprogramm. Die ersten Läufer erreichen das Ziel bereits am Samstagvormittag. Lange Strecken dauern bis in die Abendstunden. Die letzten Teilnehmer des Z101dürften bis Mitternacht nach Mayrhofen zurückgekehrt sein.