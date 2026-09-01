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Auto geriet auf Gegenfahrbahn
Schwerer Unfall mit Bus in Südtirol: 17 Menschen verletzt, ein Mädchen lebensgefährlich
Der Reisebus wurde durch die Kollision mit einem Auto und einer Mauer schwer beschädigt.
© FFW Niederdorf
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