Motorradfahrer bei Überholmanöver in Breitenbach schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Unterinntalstraße (L211) im Breitenbacher Ortsteil Kleinsöll ist am Dienstagnachmittag ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 16.30 Uhr von Wörgl in Richtung Breitenbach unterwegs und fuhr hinter einem Lkw. Als er zum Überholen ansetzte, dürfte er laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto. Der Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen am linken Bein zu.