ÖFB-Verteidiger Affengruber wechselte nach England zu Fulham

Österreich hat einen fünften Profi in der englischen Fußball-Premier-League. Der Wechsel von Teamverteidiger David Affengruber vom spanischen Erstligisten Elche zu Fulham ist perfekt. Das bestätigte ein Sprecher des 25-Jährigen kurz nach Ablauf der Transfer-Deadline um Mitternacht der APA. Laut Medienberichten soll sich die Ablöse im Bereich von zwölf Millionen Euro bewegen. Affengrubers Vertrag läuft vorerst bis 2030, den Medizincheck absolvierte er am Dienstag in London.

Neben Mittelfeldmann Xaver Schlager bei Nottingham Forest sind in der finanzstärksten Liga der Welt mit Michael Svoboda (Brighton), Jannik Schuster (Brentford) und Kevin Danso (Sunderland) drei weitere österreichische Innenverteidiger beschäftigt. Um Affengruber hatten sich in den vergangenen Tagen mehrere englische Clubs bemüht. Interesse war etwa auch von Crystal Palace kolportiert worden, am Ende machte aber Fulham das Rennen.

Die "Cottagers" waren in der vergangenen Saison als Ligaelfter im gesicherten Mittelfeld gelandet. Trainer ist seit Sommer Alvaro Arbeloa, der zuvor für ein halbes Jahr Real Madrid betreut hatte und Affengruber aus La Liga kennt. Die ersten beiden Premier-League-Partien unter dem Spanier hat Fulham allerdings verloren. Neben Affengruber verpflichteten die Londoner am Transferschlusstag mit dem Schweden Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt und dem Spanier Manuel Angel auch zwei Mittelfeldspieler.

Affengruber war 2024 ablösefrei von Sturm Graz zum damaligen spanischen Zweitligisten Elche gewechselt. Mit dem Club von der Costa Blanca stieg Affengruber im Vorjahr ins Oberhaus auf und war dort auch in der vergangenen Saison Führungsspieler. Sein Vertrag wäre nur noch ein Jahr gelaufen. Elche entschied sich trotz einer laut der spanischen Sportzeitung "AS" festgeschriebenen Ablösesumme von 50 Mio. Euro für die Chance, mit dem Mostviertler vor Vertragsende noch einmal Geld zu verdienen.