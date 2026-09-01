Meinl-Reisinger traf japanischen Außenminister in Wien

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat Dienstagabend ihren japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi in Wien getroffen. Meinl-Reisinger erklärte, die bilateralen Beziehungen zu Japan, dem wichtigsten Partner der EU im indopazifischen Raum, weiterentwickeln zu wollen. Motegi will vor allem die wirtschaftliche Kooperation etwa durch die Ansiedlung japanischer Unternehmen in Österreich vertiefen, teilte die japanische Botschaft der APA mit.

Beide Außenminister bekräftigten ihre Absicht, angesichts der gegenwärtigen internationalen Lage die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaftssicherheit einschließlich der Stärkung der Lieferketten sowie der Spitzentechnologien, insbesondere Robotik und künstliche Intelligenz, zu verstärken. Sie vereinbarten, den Austausch zwischen Unternehmen und Forschern, einschließlich des Bereichs der Spitzentechnologie durch das "Japanisch-Österreichische Komitee für Zukunftsfragen", ein öffentlich-privates Forum beider Länder, weiter zu fördern.