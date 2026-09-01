USA beenden Angriffswelle gegen Ziele im Iran

Die USA haben ihre Angriffe auf Ziele im Iran nach Angaben des Militärs in der Nacht auf Mittwoch wieder beendet. Die US-Streitkräfte griffen Ziele der iranischen Revolutionsgarden an, darunter Luftabwehrstellungen, Radarsysteme sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen, wie das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM auf der Plattform X mitteilte. Die Angriffe seien eine Folge der versuchten iranischen Angriffe auf Handelsschiffe und US-Ziele in der Region.

Die mehr als 50.000 US-Streitkräfte in der Region des Persischen Golfs seien weiterhin bereit, Angriffe durchzuführen, hieß es. Unterdessen wurden Jordanien und Kuwait erneut vom Iran aus attackiert. Kuwaits Luftabwehr reagiere derzeit "auf feindliche Raketen- und Drohnenangriffe", teilte die kuwaitische Armee Mittwochnacht im Onlinedienst X mit. Sie forderte die Einwohner des Landes auf, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Jordaniens Armee hatte zuvor ebenfalls einen Luftangriff aus dem Iran gemeldet. Insgesamt seien 13 aus dem Iran gestartete ballistische Raketen in den Luftraum des Königreichs eingedrungen, erklärte die jordanische Armee. Zehn davon seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Drei weitere schlugen demnach in abgelegenen Gebieten ein. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Auch im Golfstaat Bahrain ertönte Raketenalarm, wie AFP-Reporter hörten.

Jordanien war bereits zuvor erneut vom Iran aus beschossen worden, nachdem sich der Konflikt zwischen der Islamischen Republik und den USA wieder zugespitzt hatte. Zu dem neuen Angriff auf Jordanien bekannten sich die iranischen Revolutionsgarden.

Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung der Revolutionsgarden berichtete, starteten diese einen "massiven Angriff mit ballistischen Raketen auf den Stützpunkt des US-Marinekorps in Jordanien, bekannt als Camp Titin". Das Ausbildungslager befindet sich am Golf von Akaba, nahe den Grenzen zu Israel und Saudi-Arabien.