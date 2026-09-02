15-Jähriger nach Schuss auf Mädchen in Wien angeklagt

Im Falle eines am 1. August in Wien-Favoriten mit einem Luftdruckgewehr angeschossenen Mädchens hat die Staatsanwaltschaft Wien beim Landesgericht einen Strafantrag gegen einen 15-jährigen Burschen eingebracht. Der Angeklagte muss sich am 11. September wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Dies bestätigte Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral der APA.

Das Mädchen hatte sich mit Freundinnen gegen 21.30 Uhr im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Gudrunstraße aufgehalten, als sie am linken Arm mit einem Eisengeschoss getroffen wurde und blutete. Den Beamten gelang es, mit Hilfe von Zeugen, das entsprechende Fenster auszumachen, aus dem die Schussabgabe erfolgte. In der Wohnung befanden sich zwei Burschen im Alter von 15 und 17, die zunächst unkooperativ waren. Schließlich gaben sie doch zu, dass der Jüngere der beiden mit einem Luftdruckgewehr auf die Jugendliche geschossen hatte.