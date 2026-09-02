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Kommentar
Gleich und gleicher
Kommentarvon Rosa Karbon
In Tirol braucht es attraktive Preise für Einheimische. Nicht, weil die TirolerInnen mehr wert sind. Aber sie müssen für die Folgekosten des Tourismus aufkommen.
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