Keine Schäden bekannt
Grollen im Untergrund: Leichtes Erdbeben zwischen Innsbruck und Wattens registriert
Symbolbild.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Innsbruck – In der Nacht auf Mittwoch hat zwischen Innsbruck und Wattens die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria meldete, hatte das Beben eine Stärke von 2,6. Es ereignete sich um 2.27 Uhr. Die Bevölkerung berichtete vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern. Schäden an Gebäuden gab es keine.
Info: Bei der Uhrzeit auf der Grafik handelt es sich um die Weltzeit UTC.
© Geosphere Austria
Fast zeitgleich gab es in Niederösterreich ein Erdbeben. Sechs Kilometer westlich von Ebreichsdorf grollte es um 2.18 Uhr. Das Beben hatte eine Stärke von 2,5. Im Epizentrum wurde es deutlich verspürt. Auch hier gab es laut GeoSphere Austria keine Schäden. (TT.com, APA)