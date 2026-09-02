Grollen im Untergrund: Leichtes Erdbeben zwischen Innsbruck und Wattens registriert

Innsbruck – In der Nacht auf Mittwoch hat zwischen Innsbruck und Wattens die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria meldete, hatte das Beben eine Stärke von 2,6. Es ereignete sich um 2.27 Uhr. Die Bevölkerung berichtete vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern. Schäden an Gebäuden gab es keine.