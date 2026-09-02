Zum zweiten Mal am selben Tag: Erneut leichtes Erdbeben im Raum Innsbruck
Zwischen Innsbruck und Wattens hat in der Nacht auf Mittwoch die Erde gebebt. Das Beben erreichte laut GeoSphere Austria eine Stärke von 2,6 und wurde von zahlreichen Menschen wahrgenommen. Am Nachmittag folgte ein weiteres Beben ähnlicher Stärke.
In der Nacht auf Mittwoch hat zwischen Innsbruck und Wattens die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria meldete, hatte das Beben eine Stärke von 2,6. Es ereignete sich um 2.27 Uhr. Die Bevölkerung berichtete vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern. Schäden an Gebäuden gab es keine.
Am späteren Nachmittag, gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem Nachbeben im Raum Innsbruck und Umgebung. Laut der GeoSphere hatte dieses wohl erneut eine Magnitude von 2,6.
Fast zeitgleich gab es Mittwochfrüh in Niederösterreich ein Erdbeben. Sechs Kilometer westlich von Ebreichsdorf grollte es um 2.18 Uhr. Das Beben hatte eine Stärke von 2,5. Im Epizentrum wurde es deutlich verspürt. Auch hier gab es laut GeoSphere Austria keine Schäden. (TT.com, APA)