Ludwig Strauß übernimmt Vorstandsvorsitz der Raiffeisenbank Oberland-Reutte

Mit 1. September übernahm Ludwig Strauß den Vorstandsvorsitz der Raiffeisenbank Oberland-Reutte. Mit klaren strategischen Schwerpunkten möchte er die erfolgreiche Entwicklung der Bank fortsetzen und neue Akzente setzen.

Reutte, Imst, Zams – Mit einem Wechsel an der Spitze beginnt für die Raiffeisenbank Oberland-Reutte eine neue Ära: Ludwig Strauß übernimmt ab 1. September 2026 den Vorstandsvorsitz der Bank. Der bisherige Vorsitzende, Wolfgang Hechenberger, trat mit Ende August in den Ruhestand. Gemeinsam mit Roger Klimek und Alexander Trs wird Strauß die Geschicke der Bank künftig lenken.

Prägende Jahre

Wolfgang Hechenberger hat die Raiffeisenbank Oberland-Reutte in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung wurden wichtige Meilensteine erreicht, darunter der Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Oberland im Jahr 2021, die Integration der Raiffeisenbank Oberlechtal 2022 sowie die Übernahme der Bankstellen Imst, Tarrenz und Nassereith Anfang 2023. Ein weiterer Höhepunkt war die Eröffnung des hochmodernen Standortes in Imst im Jahr 2025.

Auch wirtschaftlich hat sich die Bank in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. 2025 überschritt das Kundengeschäftsvolumen die Marke von 3 Milliarden Euro, die Bilanzsumme lag zum Jahresende bei rund 1,2 Milliarden Euro. Mit 142 Millionen Euro Eigenkapital zählt die Raiffeisenbank Oberland-Reutte zu den kapitalstärksten Raiffeisenbanken Tirols. Besonders sichtbar wird ihre Bedeutung für die Region in der Finanzierungsleistung: Rund 1,1 Milliarden Euro stehen für Investitionen, Wohnraum, unternehmerische Entwicklung und wirtschaftliche Vorhaben im Tiroler Oberland und Außerfern.

Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Moosbrugger (l.) bedankte sich bei Wolfgang Hechenberger. © Lisa Immler Photography

„Wolfgang Hechenberger hat ein wohlbestelltes Haus hinterlassen. Dafür gelten ihm unser aufrichtiger Dank und unsere hohe Anerkennung“, würdigt Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Moosbrugger die Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden.

Erfahrung und neue Impulse

Mit Ludwig Strauß übernimmt ein erfahrener Bankmanager die Leitung der Raiffeisenbank Oberland-Reutte. Der Diplom-Bankbetriebswirt ist seit 1998 in leitender Funktion für die Bank tätig und gehört seit 2019 dem Vorstand an. „Ich übernehme diese Aufgabe mit großer Wertschätzung für das bisher Erreichte und mit Respekt vor der Verantwortung, die damit verbunden ist“, erklärt Strauß.

Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Roger Klimek und Alexander Trs möchte Strauß die erfolgreiche Entwicklung der Bank fortsetzen und zugleich neue Impulse setzen. „Wir wollen die persönliche Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden stärken und die genossenschaftliche Idee weiter erlebbar machen“, so Strauß.

Strategische Schwerpunkte

Die Raiffeisenbank Oberland-Reutte setzt klare strategische Akzente für die kommenden Jahre. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau der Unternehmerbank, die Unternehmen jeder Größe als erste Adresse für Finanzierung und Beratung positionieren soll. Mit kurzen Entscheidungswegen und erfahrenen Ansprechpartnern möchte die Bank ihre Firmenkunden auf Augenhöhe begleiten.

Das Vorstandsteam der Raiffeisenbank Oberland-Reutte: (v.l.) Roger Klimek, Ludwig Strauß und Alexander Trs. © Lisa Immler Photography

Auch die Privatkundenbetreuung bleibt ein zentraler Schwerpunkt. Beratung und Service sollen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Mit dem Bankhaus Jungholz verfügt die Raiffeisenbank über besondere Expertise in der Vermögensberatung und individuellen Betreuung anspruchsvoller Kundenbedürfnisse.

Eine Bank für die Region