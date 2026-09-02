Frau aus Telfs verlor bei Online-Betrug hohen Geldbetrag

Telfs – Eine 39-jährige Frau ist zwischen 28. August und 1. September in Telfs Opfer eines Internetbetrugs geworden und verlor dabei einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Die Frau war über eine Online-Werbung auf eine vermeintliche Verdienstmöglichkeit durch das Erledigen einfacher Online-Aufgaben aufmerksam geworden.

Nach anfänglich geringfügigen Auszahlungen wurde sie laut Angaben der Polizei zu sogenannten „Händleraufgaben“ aufgefordert, für die zunehmend höhere Geldbeträge investiert werden mussten. Unter dem Vorwand, Investitionen durchzuführen oder einen angeblich entstandenen Fehler zu beheben, veranlasste die bislang unbekannte Täterschaft das Opfer zu weiteren Zahlungen sowie zum Umtausch von Geld in Bitcoin.