Immobilien-Investor reicht es
MCI wird Fall fürs Gericht: Unterlassungsklage gegen Rektor Altmann eingebracht
MCI-Rektor Andreas Altmann gerät zunehmend unter Druck. Im Land ist man wegen der aktuellen Entwicklungen, auch auf rechtlicher Ebene, alles andere als angetan.
© Catharina Oblasser
Der bekannte Innsbruck Hotel- und Immobilieninvestor Klaus Stiebleichinger geht jetzt rechtlich gegen den Rektor der Unternehmerischen Hochschule MCI in Innsbruck Andreas Altmann vor. Er brachte eine Klage auf Unterlassung und Widerruf ein.
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