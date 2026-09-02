27. Handwerksfest Seefeld: zwei Tage pure Tradition und gelebte Kultur

Anfang September findet in der Seefelder Fußgängerzone alljährlich das beliebte Handwerksfest statt. © Region Seefeld

Am 12. und 13. September dreht sich am Plateau wieder alles um fast vergessenes Brauchtum.

Wenn Mitte September wieder der Nostalgie-Express in Seefeld einfährt, werden die Uhren einmal nach hinten gestellt. Zurück auf eine Zeit, als traditionelles Handwerk noch überall zu finden war und was wir heute historisch nennen, ganz normaler Alltag war. Die Oldtimer-Traktorparade, der Trachtenumzug und unzählige Handwerker stoßen Seefeld in eine Zeit, in der manches komplizierter und vieles einfacher war.

Handwerk und Tracht

Das Schönste am Handwerksfest: Man kann es aus unzähligen verschiedenen Winkeln erleben. Man kann tief in die Geschichte verschiedener Professionen eintauchen, jeden einzelnen Stand besuchen oder sich einfach von den unzähligen beeindruckenden Eindrücken berieseln lassen. Hier findet ihr einen kleinen Überblick, wie euer Wochenende am Handwerksfest ausschauen könnte.

Fast vergessene Berufe und Fertigkeiten werden bei Vorführungen lebendig. open_in_full © Region Seefeld © Region Seefeld © Region Seefeld

Nostalgie-Express

Los geht’s schon bei der Anreise: Gegen 11.30 Uhr rollt der Nostalgie-Express in Seefeld ein und bringt seine Fahrgäste stilecht zurück in eine andere Zeit. Am Dorfplatz wartet anschließend der Bauernmarkt mit regionalen Köstlichkeiten. Um 13 Uhr wird es laut: Bei der historischen Traktorparade tuckern zahlreiche Oldtimer durch Seefeld. Manche der Fahrzeuge haben bereits seit 1939 und länger Geschichte geschrieben. Heute dürfen sie noch einmal zeigen, was in ihnen steckt.

Danach wird es ruhiger, aber nicht weniger spannend. Südtiroler Bäcker zeigen, wie aus dem Roggenkorn Brot entsteht – vom Acker bis zum Backofen. Rundherum geben zahlreiche Handwerker Einblicke in ihre Arbeit: Geigenbauer, Goldsticker und viele weitere Könner zeigen Techniken, Werkzeuge und Handgriffe, die heute längst nicht mehr zum Alltag gehören. Um 18:00 Uhr geht es zum Abendgottesdienst in die Pfarrkirche St. Oswald, musikalisch umrahmt und als gemütlicher Abschluss des ersten Festtages.

Musik, Brauchtum, Kulinarik und die historische Traktorparade am Sonntag, um 13 Uhr, runden das Programm ab. open_in_full © Region Seefeld © Region Seefeld © Region Seefeld © Region Seefeld

Großes Finale am Sonntag

Nach der Messe um 10:15 Uhr nimmt das Handwerksfest wieder Fahrt auf. In Seefeld wird gehämmert, gedrechselt, geflochten und geklöppelt. Hutmacher, Korbflechter, Drechsler und viele weitere Handwerker zeigen ihre Kunst und lassen alte Techniken wieder lebendig werden. Um 13 Uhr wird es dann richtig bunt: Rund 800 Teilnehmende ziehen beim großen Trachtenumzug durch die Seefelder Fußgängerzone. Trachtenvereine und Gruppen aus der Region bringen Tiroler Tradition auf die Straße. Beim anschließenden gemeinsamen Auftanz wird natürlich weitergefeiert. Und weil ein Festtag auch ordentlich ausklingen darf, sorgen die Seefelder Plattler von 19 bis 22 Uhr mit Musik und Tanz im Dorfzentrum für den passenden Abschluss.