Preise im Vergleich
Teurer, aber begehrt: So viel kosten Freizeitticket, Regio Card und Snow Card
Das Freizeitticket wurde vor 20 Jahren als Wintersaisonkarte erstmals an 2900 Menschen verkauft. Heute hat knapp jeder fünfte im Großraum Innsbruck ein Ticket – und kann damit mehr als nur Schwimmen und Skifahren.
© Rita Falk
Sie bieten viel, aber kosten auch etwas. Und das in den vergangenen Jahren immer mehr. Die Preise für Freizeitticket, Regio Card und Snow Card werden heuer wieder steigen – enorme Sprünge bleiben allerdings aus.
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