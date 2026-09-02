Imst sucht Kunst für diesjährige Pop-up-Galerien im Advent

Die Stadt Imst ruft Kunstschaffende dazu auf, sich für die Pop-up-Galerien im Advent 2026 zu bewerben. Vom 5. bis 20. Dezember sollen leerstehende Lokale und öffentliche Plätze zu Ausstellungsräumen werden. Imst belebt damit die Innenstadt mit Kunst und kreativen Projekten.

Imst – Imst sucht Kunstschaffende aller Sparten für die Pop-up-Galerien 2026. Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Imst, unter der Leitung von Obfrau GRin Barbara Hauser organisiert die Initiative. Ziel ist die Belebung der Imster Innenstadt.

Unter dem Motto „Kimscht – Kultur in Imst“ verwandelt die Stadt erneut Räumlichkeiten. Leerstehende Geschäftslokale, Schaufenster und öffentliche Plätze werden zu Ausstellungsflächen.

Gefragt sind Künstler, die ihre Werke präsentieren möchten. Auch Kreative, die vor Ort tätig sein wollen, können sich bewerben. Willkommen sind Ideen aus bildender Kunst, Fotografie, Film, Kunsthandwerk und Kunst im öffentlichen Raum.

Pop-up-Galerien Imst Event-Zeitraum: 5. bis 20. Dezember 2026

5. bis 20. Dezember 2026 Bewerbung an: kultur@imst.gv.at

kultur@imst.gv.at Telefon für Rückfragen: +43 664 60698 224

Interessierte bewerben sich ab sofort per E-Mail. Sie senden eine kleine Auswahl ihrer Arbeiten und Informationen zur künstlerischen Tätigkeit an kultur@imst.gv.at.