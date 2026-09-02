Mehrere Verletzte bei Explosion nahe Augsburger Hauptbahnhof

Augsburg - Nahe dem Augsburger Hauptbahnhof ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben der Polizei waren Straßenverkehr und öffentlicher Nahverkehr in der Nähe des Bahnhofs beeinträchtigt. Am Bahnhofsvorplatz und auf Gleis 1 kam es zu Einschränkungen, teilte ein Sprecher mit. Züge ab Gleis 2 fahren den Angaben zufolge weiter.