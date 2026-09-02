Unbekannter Gegenstand detoniert
Mehrere Verletzte bei Explosion nahe Augsburger Hauptbahnhof
Augsburg - Nahe dem Augsburger Hauptbahnhof ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Nach Angaben der Polizei waren Straßenverkehr und öffentlicher Nahverkehr in der Nähe des Bahnhofs beeinträchtigt. Am Bahnhofsvorplatz und auf Gleis 1 kam es zu Einschränkungen, teilte ein Sprecher mit. Züge ab Gleis 2 fahren den Angaben zufolge weiter.
Demnach explodierte ein bisher unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Mehrere Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Informationen zu den Hintergründen gab es vorerst nicht. (dpa)