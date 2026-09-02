Mehrere Verletzte
Nach Explosion: Bombenverdacht beim Hauptbahnhof Augsburg nicht bestätigt
Augsburg – Nach einer nächtlichen Explosion in Augsburg hat sich am Mittwoch ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei.
Der Hauptbahnhof wurde nach Polizeiangaben zeitweise vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt.
Ersten Informationen zufolge war ein bisher unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang detoniert. Durch die Explosion erlitten zwei Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. (dpa)