Nach Explosion: Bombenverdacht beim Hauptbahnhof Augsburg nicht bestätigt

Augsburg – Nach einer nächtlichen Explosion in Augsburg hat sich am Mittwoch ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei.

Der Hauptbahnhof wurde nach Polizeiangaben zeitweise vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt.