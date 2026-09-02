Kufstein Towers sind mehr als nur bereit für das neue Abenteuer

Im Halbfinale schoss man den amtierenden Basketball-Cupsieger Flyers Wels mit 126:97 aus der Halle. Und mit dem 122:78 gegen den deutschen Regionalligisten Black Forest Panthers gewannen die Pirlo Kufstein Towers vor heimischer Kulisse den Arte Cup. „Wir wollen es nicht zu hoch hängen. Aber es beweist, dass wir in der neuen Liga mitspielen können – mehr aber auch nicht“, erklärt Vizeobmann und Sportdirektor Fabio Thaler.

Die Festungsstädter halten den Ball flach, bis dato lässt sich beim designierten Superliga-Debütanten in der höchsten österreichischen Spielklasse aber festhalten: Vieles läuft einen Monat vor Saisonstart (26. September zu Hause gegen Graz) nach Plan. Von Erfolg gekrönt waren nämlich nicht nur die ersten beiden Vorbereitungsspiele – auch an anderen Fronten herrscht bei Kufsteins Verantwortlichen Zufriedenheit.

Transfers: „Wir waren überraschend früh mit dem Transferprogramm fertig“, hält Thaler fest. Mit Alejandro Redondo (Spanien), Raphael Gay (Frankreich), Vegas Evans (Kanada), Rückkehrer Duje Putnik (Kroatien), Jose Placer-Diaz (Puerto Rico), Felix Angerbauer und Marvin Hylton (Österreich) sind sieben Spieler des 13-köpfigen Kaders (sieben Vollprofis) neu. „Jeder Einzelne macht uns ein Eizerl besser“, betont Thaler.