Pitztal: Früher Langlaufstart mit Weltcup-Star Gandler

Das Pitztal eröffnet als erste Region Österreichs die Langlaufsaison. Eine neue, drei Kilometer lange Trainingsloipe in Mandarfen ermöglicht ab dem 17. Oktober frühes Schneetraining. Biathletin Anna Gandler wird Botschafterin und bereitet sich dort auf ihre Saison vor.

St. Leonhard i. P. – Die Trainingsloipe Mandarfen zählt ab 17. Oktober zu Europas ersten Loipen auf Talniveau. Leistungssportler können hier professionell trainieren. Die Höhenloipe am Pitztaler Gletscher öffnet bereits am 10. Oktober. Eine frisch asphaltierte Skiroller-Strecke ergänzt das Angebot. Sie ist 1,5 Kilometer lang.

Das Pitztal bietet Unterkünfte in direkter Umgebung. Weltcup-Athleten zeigen bereits Interesse. Die Region etabliert sich neben dem alpinen Skisport. Sie wird nun auch Kompetenzzentrum für nordische Disziplinen.

Othmar Walser, stellvertretender Obmann des TVB Pitztal, betont die Bedeutung des Projekts: „Mit der frühen Öffnung unserer Trainingsloipe in Mandarfen setzen wir im nordischen Skisport europaweit neue Maßstäbe. Die Kombination aus Schneegarantie im Tal, der Höhenloipe am Gletscher und der neuen Skiroller-Strecke schafft ein Gesamtpaket. Das Pitztal wird damit zum Hotspot für die professionelle Saisonvorbereitung im nordischen Skisport.“

Anna Gandler wird Botschafterin der Trainingsloipe

Die österreichische Weltcup-Biathletin Anna Gandler hat das Pitztaler Loipenangebot überzeugt. Die Tirolerin wird Botschafterin der Trainingsloipe Mandarfen. Sie bereitet sich im Pitztal auf die kommende Weltcup-Saison vor.

Anna Gandler äußert sich zu den Bedingungen: „Als Athletin ist die Trainingsloipe im Pitztal für mich der Start in die Wintersaison. Die Bergkulisse und die gut präparierte Loipe bieten Bedingungen, um früh an der Form zu arbeiten und wichtige Trainingskilometer zu sammeln. Für mich ist das Pitztal damit nicht nur einer der ersten Orte, an denen der Winter beginnt, sondern auch der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Saison.“

Philipp Stöfelz, Anna Gandler, Othmar Walser und Bruno Füruter (v.l.) werben für den Tag der offenen Tür bei der ersten Langlaufloipe Österreichs in Tallage am 17. Oktober. © TVB Pitztal/Wegener

Philipp Stöfelz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Pitztal, ist von der Zusammenarbeit überzeugt: „Mit Anna Gandler gewinnt das Pitztal eine starke Botschafterin, die nicht nur sportlich zur Weltspitze gehört, sondern auch mit ihrer sympathischen Ausstrahlung zu unserer Region passt. Dass sie ihre Saisonvorbereitung im Pitztal absolviert, ist eine Bestätigung für die Qualität unserer Trainingsloipe in Mandarfen.“

Löffler unterstützt als offizieller Partner

Der Sportbekleidungshersteller Löffler fördert die Trainingsloipe Mandarfen. Er ist ab sofort offizieller Partner. Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter erklärt: „Als österreichischer Hersteller von Sportbekleidung liegt uns der nordische Skisport seit jeher im Blut. Die Trainingsloipe Mandarfen bietet Profis wie auch ambitionierten Hobbysportlern gute Bedingungen für die Vorbereitung, wodurch wir uns freuen, als offizieller Partner diesen Treffpunkt für Langläufer zu unterstützen.“

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