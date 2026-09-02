Tiroler Sportschützin Ungerank schießt auch unter neuem Namen scharf

Nadine Samp­son? Gibt es da etwa eine Senkrechtstarterin in der österreichischen Sportschützen-Elite? Nicht ganz. Denn bei der frischgebackenen vierfachen Staatsmeisterin im 3x20 Dreistellungskampf handelt es sich um die Zillertalerin Nadine Ungerank auch unter neuem Namen scharf schießt.

Am Sonntag setzte sich die Olympia-Fünfte von Paris 2024 bei den Heim-Staatsmeisterschaften in Innsbruck und Hall die Krone auf. Und das war insofern bemerkenswert, als dass die 30-Jährige bis Juni eine längere Pause eingelegt hatte.

Olympia-Traum trotz Doppelbelastung

Hintergrund: Sampson hat nach ihrem Medizinstudium eine Stelle als Turnusärztin im Krankenhaus Schwaz angetreten. „Für die WM im November nehme ich mir aber gerne Urlaub“, lächelt die Tiroler Sportschützin, die trotz Doppelbelastung auch die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles noch fest im Visier hat.

Weitere Staatsmeistertitel holten aus Tiroler Sicht Rebecca Köck (60 liegend) sowie An­dreas Thum/Jasmin Kitzbichler und Köck/Sampson/Thum in den Teambewerben. Und auch bei den Junioren glänzte Tirol: Patrick Entner und Joe-Anne Mair holten jeweils drei Einzel-Titel.