Ski-Zirkus trauert: Ehemaliger Kitzbühel-Sieger friedlich eingeschlafen

Der Allrounder hatte in den 1970er-Jahren seine erfolgreichste Zeit. So gewann er unter anderem bei den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo Silber in der Kombination, diese zählte damals allerdings nur als WM-Medaille. Außerdem jubelte der Eidgenosse über vier Weltcupsiege, einen davon feierte Tresch 1976 bei der Hahnenkamm-Kombination in Kitzbühel. Legendär war sein erster Weltcuperfolg in St. Moritz 1971. Mit Startnummer 39 fing er in der Abfahrt noch knapp seinen Landsmann Bernhard Russi ab, mit dem die Fotografen schon Siegerfotos geschossen hatten.