„Buchhandlungen verkaufen mehr als Bücher“: Ist das Geschäft mit Büchern vorbei?

Die Buchbranche steht unter Druck, doch von einer Lesekrise will Markus Hatzer nicht sprechen. Der Innsbrucker Verleger und Buchhändler erklärt, warum stationäre Buchhandlungen mehr denn je als Begegnungsorte gefragt sind, weshalb er bei der Wagner’schen ausgestiegen ist und warum das Buch auch im digitalen Zeitalter seinen Platz behaupten wird.