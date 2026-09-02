Mit Fallrückzieher ballerte sich OLKA-Edelroutinier Miftari zum „Tor des Monats August“

Die Auszeichnung zum „Tor des Monats August“ ging zur SR Oberlangkampfen in die 1. Gebietsliga Ost. Edelroutinier Bujar Miftari traf in den letzten Tagen des Monats mit einem akrobatischen Kunststück und setzte sich im Voting vor Denis Tomic (SV Absam) und Tobias Eberharter (SK Hippach) durch. „Er hat den stärksten Schuss im Unterhaus“, lobt Obmann David Gratt.