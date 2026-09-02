„Schon eine Kleinstpartei“: Kärntner SPÖ-Landeschef schlägt Alarm

Daniel Fellner will sich mit den aktuellen Umfragewerten seiner Partei auf Bundesebene nicht zufriedengeben. Er habe aber das Gefühl, dass in Wien nicht alle seine Sorge teilen.

Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) hat im Interview mit dem ORF-Kärnten den Druck auf die SPÖ-Bundespartei angesichts schlechter Umfragewerte erhöht. „Ich halte 15 Prozent schon für eine Kleinstpartei“, sagte er. Ihn stimme das „sehr, sehr traurig“. Allerdings habe er das Gefühl, dass die Sorge, die er empfinde, in der Bundespartei nicht in dem Maße geteilt werde.

Bei der Nationalratswahl im Herbst 2024 hatte die SPÖ 21,1 Prozent erreicht – schon dieser Wert markierte einen Negativrekord. In den Umfragen ging es seither aber noch weiter bergab. Im APA-Wahltrend, der einen Durchschnitt veröffentlichter Umfragen ausweist, hält die SPÖ bei 16 Prozent. In der bisher letzten Umfrage für die Krone waren es Mitte Juli aber nur mehr 15 Prozent.

Keine Festlegung für die nächste Spitzenkandidatur

Ob Vizekanzler Andreas Babler angesichts dieser Entwicklung noch der Richtige an der Spitze sei? Fellner antwortet ausweichend: „Er ist jetzt unser Parteivorsitzender, alles andere werden wir parteiintern klären.“ Was es jetzt bringen solle, die Nummer eins auszutauschen, wisse er nicht, sagte er. Die Problematik sei breiter und müsse angegangen werden.

Daniel Fellner (l.) und Andreas Babler im Rahmen einer SPÖ-Sitzung im Februar 2026, im Hintergrund Klubchef Philip Kucher. Fellner will sich nicht festlegen, dass Babler die SPÖ auch in eine nächste Nationalratswahl führen wird. © TOBIAS STEINMAURER