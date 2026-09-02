Zwischen den Welten
Weide statt Stadt: Wie aus einer Akademikerin aus Wien eine Tiroler Schafhirtin wurde
Ilse mit dem Hirtenstock. Die Unternehmensberaterin aus Wien verbrachte den Sommer am Solsteinhaus hoch über Zirl, wo sie rund 400 Schafe hütete.
© Liebl Daniel
Hirtenstock statt Laptop, Plumpsklo statt Badezimmer: Die Unternehmensberaterin Ilse Ennsfellner aus Wien verbrachte den Sommer im Solsteinhaus hoch über Zirl, wo sie rund 400 Schafe hütete. Wie es sie dahin verschlug, was die Schafe sie über Führung lehrten und was das Leben in den Bergen so besonders macht. Eine Begegnung.
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