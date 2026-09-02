Asfinag „denkt altmodisch“
Kritik an geplantem Umbau: „Monster-Mautstelle Schönberg darf nicht erneuert werden“
Die Mautstelle Schönberg darf nicht länger an Ort und Stelle bleiben. Eine Verlegung in den Berg und eine digitale Maut sollen von der ASFINAG geprüft werden, fordern NEOS-Klubobfrau Birgit Obermüller und Manfred Kerber von der Bürgerinitiative.
© Liane Pircher
Die Asfinag will die Mautstelle Schönberg umbauen. Gemeinsam mit der Schönberger Bürgerinitiative „Lebensqualität Schönberg“ machen die NEOS weiter gegen die Pläne mobil. Sie haben andere Ideen.
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