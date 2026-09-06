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Der Darm als Drahtzieher: Was das Darmmikrobiom mit unserer Gesundheit zu tun hat
Im Darm entscheidet sich mehr als die Verdauung. Doch wie viel, ist noch längst nicht geklärt.
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Das Darmmikrobiom hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Billionen von Mikroorganismen bilden ein eigenes Mikrouniversum in unserem Inneren und sorgen dafür, dass wir gesund und fit bleiben. Obwohl die Wissenschaft das Thema seit Jahren intensiv erforscht, sind konkrete Aussagen schwierig – denn jedes Mikrobiom ist einzigartig und viele Faktoren können dazu führen, es aus dem Gleichgewicht zu bringen.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man das Darmmikrobiom stärken kann
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In seinem Forschungsfeld beschäftigt sich Julian Schwärzler mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Er wurde für seine Arbeit unter anderem mit dem Preis des Fürstentums Liechtenstein für wissenschaftliche Forschung ausgezeichnet. Außerdem erhielt er von der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) eine Wissenschaftsförderung in der Höhe von 50.000 Euro – das ist der größte Förderpreis auf dem Gebiet der Gastroenterologie und Hepatologie in Österreich.
© Schwärzler
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