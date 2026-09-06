Der Darm als Drahtzieher: Was das Darmmikrobiom mit unserer Gesundheit zu tun hat

In seinem Forschungsfeld beschäftigt sich Julian Schwärzler mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Er wurde für seine Arbeit unter anderem mit dem Preis des Fürstentums Liechtenstein für wissenschaftliche Forschung ausgezeichnet. Außerdem erhielt er von der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) eine Wissenschaftsförderung in der Höhe von 50.000 Euro – das ist der größte Förderpreis auf dem Gebiet der Gastroenterologie und Hepatologie in Österreich.

© Schwärzler