Leiche am Gaishorn in Tannheim gefunden: Identität noch ungeklärt

Am Gaishorn in Tannheim ist am Freitagvormittag eine Leiche gefunden worden. Die Identität der verstorbenen Person war zunächst nicht bekannt. Wie die Polizei per Aussendung am Mittwoch informierte, alarmierte die Bergrettung Tannheim die Polizei am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr über den Fund. Der Leichnam wurde anschließend mit dem Polizeihubschrauber und mit Unterstützung der Bergrettung geborgen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte das Opfer rund 110 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Wann es genau zu dem mutmaßlichen Absturz kam, ist nicht bekannt. Dem Zustand der Leiche zufolge, dürfte sich der Unfall jedoch schon vor längerer Zeit ereignet haben, hieß es auf Nachfrage von der Polizei.