Zillertalerin im Interview
Radsport-Karriere statt Triathlon: Tirolerin Huys will in die Weltspitze
Ende September ist Tabea Huys im Nationalteam bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Montreal gefordert, im U23-Rennen gehört die 20-jährige Zillertalerin zu den österreichischen Hoffnungsträgern.
© Patrick Steiner
Die Zillertalerin Tabea Huys kam mit ihrem Leihvertrag bei Lidl-Trek in der WorldTour des Radsports an. Für dieses Ziel verzichtet die Triathlon-Staatsmeisterin auf Zweigleisigkeit, die 20-Jährige will in die Weltspitze.
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