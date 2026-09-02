Zillertalerin im Interview

Radsport-Karriere statt Triathlon: Tirolerin Huys will in die Weltspitze

Ende September ist Tabea Huys im Nationalteam bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Montreal gefordert, im U23-Rennen gehört die 20-jährige Zillertalerin zu den österreichischen Hoffnungsträgern.
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Florian Madl

Von Florian Madl

Die Zillertalerin Tabea Huys kam mit ihrem Leihvertrag bei Lidl-Trek in der WorldTour des Radsports an. Für dieses Ziel verzichtet die Triathlon-Staatsmeisterin auf Zweigleisigkeit, die 20-Jährige will in die Weltspitze.

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