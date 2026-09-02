Bessere Wege schaffen
Arbeitsweg trägt zum Klimaschutz bei: Gewinner des Tiroler Mobilitätspreises steht fest
Die Fachjury kürte das Mobilitätsmanagement der Tirol Kliniken zum Sieger (v. li.): Michael Schwendinger (VCÖ), LR René Zumtobel, Stefan Deflorian (GF Tirol Kliniken), Fabian Rohrer (Projektverantwortlicher Tirol Kliniken) und Michael Mangeng (ÖBB).
© Land Tirol/Hörmann
Der Tiroler Mobilitätspreis des Verkehrsclubs Österreich geht an die Tirol Kliniken. Auszeichnungen gibt es auch für den Bahnhof Fritzens-Wattens und den Bozner Platz.
Kommentare