3285 Euro pro Person: Welchen Spitzenplatz dieser Betrag für Tirol ergibt

Tirol weist neben Oberösterreich die mit Abstand geringsten Schulden auf Landes- und Gemeindeebene aus.

Tirol sei bei den Finanzen „anders“, freut sich Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP): Mit 3285 Euro ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf Landes- und Gemeindeebene geringer als in allen anderen Bundesländern. Negativer Spitzenreiter ist die Steiermark mit Schulden von 8611 Euro pro Kopf, hat die Statistik Austria errechnet. Dahinter folgen Kärnten mit 8201 Euro und das Burgenland mit 7783 Euro.

Auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegen auch Niederösterreich und Wien mit 7507 Euro beziehungsweise 7342 Euro. Weniger stark in der Kreide stehen hingegen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit 5012 Euro sowie die Menschen in Salzburg mit 4297 Euro. Das zweitplatzierte Oberösterreich liegt mit 3336 Euro knapp hinter Tirol.