Lange Nacht der Musik in der Silberstadt

1 Stadt. 13 Locations. 15 Acts. 1000 Klänge.

Bei der Langen Nacht der Musik präsentieren sich 15 Acts in 13 Locations – von Rock’n’Roll bis Hip Hop, von Punk über Metal bis hin zu Acoustic Vibes und elektronischen Beats. Jede Location bringt ihren eigenen Charakter ein – gemeinsam entsteht eine Nacht voller Vielfalt, Klang und Atmosphäre.

Schon am Nachmittag gibt es ein besonderes Highlight: Ab 15 Uhr lädt der Hecherhauswirt zum musikalischen Auftakt aufs Hecherhaus – mit Tanz, Genuss und traumhaftem Ausblick über die Silberregion.

Ob auf Plätzen oder in Lokalen – überall in der Innenstadt wartet ein einzigartiges Musikerlebnis. Die Lange Nacht der Musik lädt dazu ein, gemeinsam zu feiern, neue Klänge zu entdecken und einen Abend lang in die ganze Bandbreite musikalischer Genres einzutauchen.

Das Programm im Überblick: Hecherhaus | Techno Beats | ab 15 Uhr Café Bar Ulllis | Tenacious Tribute – Live, DJ Larifari | 20:00 Uhr Erbbario | DJ Hoody | 19:00 Uhr Piccantino | DJ Bertl | 19:00 Uhr Parterre | Markus T. Elvis – Live | 19:00 Uhr Café Bar Museum | The Boons – Live | 19:30 Uhr Squaze | Sweatpants Party – Live | 21:00 Uhr YUNIT | Pechvogel – Live, Skyshape – Live | 22:00 Uhr Slow Lab | The Lavas – Live | 20:00 Uhr Testa Rossa | Die musikalischen Freiherrn von Tirol – Live | 15:00 Uhr Schwazeria | Manuel Lunardi – Live | 19:00 Uhr Die Galerie/Marktplatz | DJ C-Rock | 18:00 Uhr Centrale | La Notte Italiana – Live | 18:00 Uhr Weitere Infos: www.schwaz.at

Benefizkonzert der Polizeimusik Tirol

Beim Konzert der Polizeimusik Tirol zugunsten von Kindern und Familien in der Region Musik genießen und dabei Gutes tun. © LPD Tirol/Christian Viehweider

Ein Highlight zum Herbstbeginn am Donnerstag, 17. September, im SZentrum.

Am Donnerstag, 17. September, um 20 Uhr lädt die Polizeimusik Tirol Musikbegeisterte in das SZentrum ein. Ein besonderer Konzertabend für den guten Zweck wird von Michael Geisler dirigiert.

Ab 19:15 Uhr sorgen Egon & Freunde im Foyer für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt erfolgt auf Basis freiwilliger Spenden. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie nicht nur den guten Zweck, sondern haben auch die Chance auf einen unserer exklusiven, hochwertigen Tombolapreise, z.B. Gutschein für ein Wellnesswochenende oder einen Einkaufsgutschein im Wert von € 500. Pro € 10 Spende erhalten Sie ein Los.

Der gesamte Erlös kommt bedürftigen Kindern und Familien in Schwaz und der Umgebung zugute.

Eine Veranstaltung vom Kiwanis Club Schwaz in Kooperation mit der Polizeimusik Tirol.

Tiroler Silberpfad Trophy

Die Tiroler Silberpfad Trophy bietet vier spannende Distanzen für jedes Leistungsniveau. © Silberregion Karwendel

Trailrunning in unserer Region – rasch anmelden!

Am 19. September gehört die Silberstadt wieder den Trailrunnern. Auf den Wegen rund um Schwaz geht es hinauf in die Berge, über abwechslungsreiche Trails und für viele Teilnehmer an die ganz persönlichen Grenzen.

Von der kompakten 11K-Strecke bis zur großen 86K-Distanz bietet die Tiroler Silberpfad Trophy unterschiedliche Herausforderungen – und vor allem ein besonderes Lauferlebnis vor der Kulisse der Silberregion Karwendel. Wer an der Startlinie stehen möchte, sollte nicht mehr lange warten.

Details zum Programm und Anmeldung unter: tiroler-silberpfad-trophy.com

„Schwaz trifft Wirtschaft“ geht in die nächste Runde

Den Wirtschaftsstandort Schwaz aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen – persönlich, direkt und vor Ort. © Stadtmarketing Schwaz

Regionale Leitbetriebe öffnen am 21. Oktober wieder ihre Türen.

Ab 13 Uhr öffnen ausgewählte Unternehmen in Schwaz und der Region ihre Türen und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen. Besucher:innen erhalten die Gelegenheit, regionale Leitbetriebe kennenzulernen und mehr über Innovation, Produktion, Ausbildung, Berufsbilder und Zukunftsperspektiven zu erfahren.

Mit dabei sind heuer INNIO Jenbacher, Radio U1 Tirol, die Stadtwerke Schwaz, das Post Logistikzentrum Vomp, das DAKA Entsorgungsunternehmen sowie Picker – Karosseriezentrum Tirol. Die Veranstaltung zeigt, wie vielfältig und leistungsstark der Wirtschaftsstandort Schwaz ist und macht Unternehmen erlebbar, die die Region nachhaltig prägen.

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Interessierte können sich bereits jetzt unter www.schwaz-trifft-wirtschaft.at anmelden und sich ihren Platz sichern.

Abendshopping: Das große Einkaufsfest im Oktober

Beim Abendshopping wird die Schwazer Innenstadt zur Erlebniswelt mit verlängerten Öffnungszeiten, Aktionen und vielfältigem Programm. © Stadtmarketing Schwaz

Freitag, 9. Oktober, von 17 bis 22 Uhr, Shoppingerlebnis und mehr.

Wenn schon langsam der Herbst beginnt, steht auch das legendäre Abendshopping in Schwaz vor der Tür. Am Freitag, den 9. Oktober, von 17 bis 22 Uhr, wird die Silberstadt erneut zur pulsierenden Einkaufs- und Erlebniswelt. Neben verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte erwartet die Besucher:innen ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Highlights – ein Abend, an dem Einkaufen zum Erlebnis wird. Ob Musik, Artistik oder mitreißende Performances – in der gesamten Innenstadt sorgt ein abwechslungsreiches Programm für beste Stimmung.