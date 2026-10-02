Ernte-Champion 2026 ist gekürt: Diese Fotos begeisterten die TT-Community

Die Stimmen sind ausgezählt und das Ergebnis unseres Erntefoto-Votings steht fest. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben abgestimmt und damit die Ernteerfolge aus ganz Tirol gewürdigt.

Das Foto „Verliebte Karotten in Umlberg“ von Markus Gatt sicherte sich den Sieg und darf sich über den ersten Platz und einen 300-Euro-Gutschein der Gärtnerei Seidemann freuen. Das außergewöhnliche Motiv begeisterte die Community und setzte sich gegen die starke Konkurrenz durch.

Den zweiten Platz erreichte die „Kürbisernte in Stanz“ von Bernhard Kössler.

Gleich drei Fotos teilten sich den dritten Platz: „Jakob und sein Schlangen-Zucchini“ von Jakob Seywald, „Mediterranes Zitronen-Flair in Absam“ von Alexander Marko und „Neue Karottensorte ,Amore‘ in Ebbs“ von Klaus Furlato.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Fotografinnen und Fotografen für die zahlreichen Einsendungen sowie bei allen.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Votings wurden drei weitere Seidemann-Gutscheine im Wert von je 100 Euro verlost. Die drei Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.

Das sind die Top 10:

🥇Platz 1: Verliebte Karotten in Umlberg (Markus Gatt)

© Markus Gatt

🥈Platz 2: Kürbisernte in Stanz (Bernhard Kössler)

© Bernhard Kössler

🥉 Platz 3: Jakob und sein Schlangen-Zucchini (Jakob Seywald)

© Jakob Seywald

🥉 Platz 3: Mediterranes Zitronen-Flair in Absam (Alexander Marko)

© Alexander Marko

🥉 Platz 3: Karottensorte „Amore“ in Ebbs (Klaus Furlato)

© Klaus Furlato

Platz 6: Riesen-Kohlrabi in Westendorf (Daniela Hausberger)

© Daniela Hausberger

Platz 7: 4,3-Kilo-Zucchini in Reutte (Sabine Prokop)

© Sabrina Prokop

Platz 8: Riesen-Brokkoli in Hopfgarten, Andrea Fuchs

© Andrea Fuchs

Platz 9: Erdbeerherzen in Tirol (Lisa Egger)

Platz 10: Zucchini Trombetta in Baumkirchen (Monika Schwaninger)