Finale beim Ernte-Voting: Diese zehn Leserfotos kämpfen um den Sieg

Zehn Tiroler Ernte-Highlights haben den Sprung ins Finale geschafft. Nun sind die Leserinnen und Leser gefragt: Wer soll Tirols Ernte-Champion 2026 werden?

Aus mehr als 150 Einsendungen haben es zehn beeindruckende Ernte-Fotos ins Finale geschafft. Noch bis Donnerstag kann abgestimmt werden, wer sich den Titel „Tirols Ernte-Champion 2026“ sichert.

Auf den Sieger oder die Siegerin wartet ein 300-Euro-Gutschein der Gärtnerei Seidemann. Aber auch das Abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Votings werden drei weitere Gutscheine im Wert von je 100 Euro verlost.